O mais novo dos cinco filhos de Sérgio Conceição, o pequeno José, comemora esta segunda-feira o seu nono aniversário, uma data que o treinador do FC Porto assinalou no Instagram com a partilha de um vídeo do filho de quando este tinha apenas três anos.

"Ainda ontem tinhas três anos, e já marcavas tantos golos! Muito orgulho no filho que cresceu, que hoje faz nove anos, mas que continua a ser o bebé da família. Obrigado, José, por recordar-nos da criança que há em nós, pela tua alegria, pela tua energia! Amo-te muito! Que venham muitos mais aniversários e golos!", escreveu, na legenda do vídeo.

De recordar que Sérgio Conceição é ainda pai de Francisco, Sérgio, Moisés e Rodrigo, todos futebolistas.