Serena Williams e o marido, Alexis Ohanian, revelaram o sexo do segundo filho através de um espetáculo de drones, uma exibição que gravaram e publicaram no YouTube.

A decoração do evento contou com um arco de balões coloridos e uma grande placa com a frase "A nossa próxima grande aventura".

Primeiro, o empresário ainda tentou 'enganar' a mulher e a filha mais velha pedindo-lhes que cortassem um bolo, cujo interior se revelou amarelo.

Depois, os três puderam observar um espetáculo de drones, que no final compôs a palavra "girl", (menina), pelo que o casal dará em breve as boas-vindas à segunda filha.

Recorde-se que Serena e Alexis têm já uma filha em comum, Alexis Olympia, de cinco anos.

