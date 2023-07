Desde que foram pais no passado dia 9 de julho, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey têm sido discretos no que respeita a publicações com o bebé, divulgando poucas fotografias.

No entanto, esta sexta-feira, dia 28 de julho, o ator usou as redes sociais para publicar um vídeo no qual se pode ver o pequeno Vicente Blue ao colo de uma das enfermeiras da Grow Up Baby, de quem estão a receber apoio pós-parto.

"A sorte que temos por vos termos connosco nesta viagem", escreveu Lourenço Ortigão na legenda do vídeo partilhado nas stories.

