Lourenço Ortigão esteve mais ausente das redes sociais nestes últimos dias, mas regressou este fim de semana à sua página de Instagram com uma partilha única.

O ator mostrou algumas carinhosas imagens em que aparece junto da família - a companheira Kelly Bailey e o filho de ambos, Vicente Blue.

"Estive alguns dias 'off' das redes sociais, e recupero aqui a semana inesquecível da celebração do nosso Vicente. Não podia ser noutro sítio senão na nossa segunda casa a Madeira, que já é também a casa do nosso bebé. Inesquecível", disse na legenda. Veja todas as imagens no vídeo que está na galeria.

De recordar que o Vicente Blue completou um ano no dia 9 de julho.

