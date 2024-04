Serena Williams incentiva a filha mais velha a ter confiança no seu corpo, fazendo-a elogiar outras meninas.

A tenista é mãe de Olympia, de seis anos, e Adira, de oito meses, ambas fruto do casamento com Alexis Ohanian, e explicou que quer que as suas filhas cresçam sabendo que "não importa" como é a sua aparência.

"Para mim é muito importante que elas amem quem são e a sua aparência. Eu também promovo essa positividade, incentivando-a [à filha mais velha] a elogiar os outros, especialmente a fazer elogios a outras meninas", afirmou Serena ao Entertainment Tonight.

"Então, se eu vejo uma menina da turma dela, digo 'Oh, ela está bonita, certo?' E ela responde: 'Sim, gosto do cabelo dela'. E eu digo-lhe que também gosto", contou ainda.

"Encorajo isso, porque não importa a aparência dela. Se puder encontrar algo positivo sobre os outros, então também encontrará algo positivo sobre ela", acrescentou ainda.

