Tish Cyrus e Dominic Purcell terão procurado aconselhamento matrimonial devido ao drama em torno da sua tensa relação com a filha mais nova de Tish, Noah Cyrus.

Uma fonte revelou à Us Weekly esta quinta-feira, dia 4, que o casal tem "trabalhado na comunicação e procurado fazer terapia em conjunto", após ter sido revelado que o agora marido da mãe de Miley Cyrus teve um envolvimento amoroso com Noah antes de se casar com a mãe desta.

"Isso afastou-os um do outro [e] levará tempo para cicatrizar as feridas", disse uma outra fonte à mesma publicação.

No mês passado, vários meios de comunicação avançaram a notícia de que Purcell se tinha envolvido com a filha mais nova da sua atual mulher antes de assumir a relação com Tish.

"A Noah e o Dominic eram 'amigos com benefícios' e estavam juntos de vez em quando", disse uma fonte à People recentemente. "Eles pararam de estar juntos e foi só depois disso que a relação de Purcell com Tish começou".

De acordo com a Us Weekly o ator, de 54 anos, e a cantora, de 24, terão estado envolvidos durante cerca de nove meses.

