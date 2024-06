A notícia do divórcio de Billy Ray, que colocou um fim ao casamento com Firerose após sete meses, terá sido bem recebida pela filha do artista, Miley Cyrus.

A imprensa internacional nota que a separação poderá trazer paz à família, uma vez que os filhos de Billy não lidaram bem com o novo relacionamento do pai, que começou pouco depois deste se ter separado de Tish Cyrus, com quem esteve casado entre 1993 e 2022.

"A Miley, a Noah, e os irmãos nunca perceberam a relação e porque é que o Billy casou tão rápido. Ninguém aceitou o casamento. A Miley tem esperança que isto traga alguma paz à família e acredita que é um importante passo para o pai", notou uma fonte da Us Weekly.

Recorde-se que Miley assistiu ao casamento do pai juntamente com os irmãos mais velhos, Trace e Brandi. Já os mais novos, Braison e Noah, faltaram à cerimónia.

Diferenças inconciliáveis e má conduta no casamento foram os motivos apontados para a separação.

