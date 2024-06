Miley Cyrus revelou que não é muito "ativa" nos grupos de celebridades durante uma conversa com David Letterman na série 'My Next Guest Needs No Introduction'.

"Não sou muito ativa, ou uma parte de mim não é muito ativa na minha comunidade de artistas e celebridades", realçou.

"Sinto que não pertenço ali. Mas há certos artistas como a Beyoncé - que conheço há muito tempo", sublinha.

Cyrus lembrou então o início da sua amizade com Beyoncé, ainda em 2007, quando atuou no 'Just Stand Up', iniciativa que juntou diversas artistas femininas pela causa da luta contra o cancro.

"Parecia uma sanduiche entre a Rihanna e a rainha Bey, e elas eram adultas, deslumbrantes, provavelmente com a idade que tenho agora. Eu era pequena, com acne, tinha aparelho nos dentes e estava ao pé da Mariah Carey, que 'largava' diamantes. E a Beyoncé foi tão gentil comigo", recorda.

Tendo isto em conta, Miley considera que o mais importante para si numa amizade é a "qualidade" e não a "quantidade".

