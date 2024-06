Billy Ray Cyrus pediu o divórcio apenas sete meses depois de subir ao altar.

O pai de Miley Cyrus, de 62 anos, e a mulher, Firerose, de 34, casaram-se em outubro de 2023. O pedido de divórcio terá sido feito no passado dia 22 de maio, segundo avança a TMZ, mas só esta terça-feira é que a notícia se tornou pública.

Quanto ao motivo pelo qual pediu o divórcio, Billy Ray cita diferenças irreconciliáveis e "conduta conjugal inadequada", segundo refere a mesma publicação.

Além disso, o músico está a pedir ao tribunal que lhe conceda a anulação total do enlace, alegando que o casamento foi obtido através de fraude.

Este divórcio marca o fim do terceiro casamento de Billy Ray. De recordar que foi casado com Cindy Smith, de 1986 a 1991, e com Tish Cyrus, com quem esteve mais de 30 anos e que é a mãe dos seus três filhos, Miley, Braison e Noah. O casamento chegou ao fim em abril de 2022.

Leia Também: Miley Cyrus posa sensual para capa de revista