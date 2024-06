Miley Cyrus é a mais recente capa da W Magazine, tendo posado com vários looks de marcas como Gucci, Ralph Lauren, Chanel, Louis Vuitton ou Dolce & Gabbana.

Na entrevista, a cantora falou da relação com Beyoncé, com quem lançou um single recentemente, 'II MOST WANTED', da sua performance nos 'Grammys' e da competitividade que existe na indústria musical.

"Queria falar sobre celebração vs competição, porque a competição realmente não me interessa. Não penso noutros artistas como adversários. Os artistas não são como os atletas, que jogam a partir do zero para somar pontos. Não há placar na arte", afirmou a cantora.

Veja abaixo as fotos de Miley.

