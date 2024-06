Dolly Parton é madrinha de Miley Cyrus e costuma oferecer à afilhada presentes originais.

A cantora revelou que no último Natal a estrela da música country lhe ofereceu um manequim feito à sua imagem, totalmente vestido e em tamanho real.

A cantora de 'Flowers', de 31 anos, fala regularmente sobre como a artista, de 78 anos, a apoia e agora, em entrevista à W Magazine, revelou que mantém contacto com ela de uma forma 'antiga': Por fax.

"A Dolly tem sido como uma mãe para mim. Na verdade, eu estava a ler este fax que ela me enviou há dois anos no Dia da Mãe. Já ninguém envia um fax. Tenho literalmente que ir ao escritório do meu advogado, porque ele é a única pessoa que ainda pode receber um fax", contou, revelando depois o conteúdo da mensagem.

"Ela escreveu-me para dizer: 'Quanto é que eu te amo? Tanto quanto o meu coração aguenta e até onde os meus braços podem chegar.' Isso deixa-me emocionada. Eu simplesmente amo-a. No Natal passado ela deu-me um manequim inteiro, feito nas proporções dela e com a roupa dela. É tão importante", afirmou ainda a cantora.

