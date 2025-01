Embora esteja preocupada com o pai, Miley Cyrus não pretende fazer as pazes com o mesmo tão cedo, adianta o Page Six.

Fontes revelaram à publicação que a cantora, de 32 anos, não tem uma relação com Billy Ray Cyrus "há muito tempo" e que não tem "interesse" em aproximar-se.

Ainda assim, esta terá visto a performance de Billy na tomada de posse de Donald Trump enquanto Presidente dos Estados Unidos, tendo considerado o momento "preocupante".

Da mesma forma, Noah Cyrus, irmã de Miley, "também está preocupada", porque ama o pai "incondicionalmente" e "quer o melhor para ele".

Trace Cyrus, outro dos filhos de Billy Ray, dedicou-lhe uma emocionante carta no Instagram, tendo se oferecido para o ajudar.

