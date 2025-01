Na passada quinta-feira, 23 de janeiro, Trace Cyrus, irmão adotivo da cantora Miley Cyrus, dirigiu algumas palavras emocionantes ao pai, Billy, que não se encontra no melhor estado de saúde e teve alguns comportamentos polémicos, nomeadamente durante a tomada de posse de Donald Trump, a 20 de janeiro.

"Não sei exatamente com o que estás a ter dificuldades, mas acho que tenho uma boa ideia e adoraria ajudar-te se te abrisses e recebesses a ajuda. Sabes como contactar-me. Até esse dia chegar, continuarei a rezar por ti", escreveu Trace Cyrus na publicação, com a intenção de ajudar o pai.

Porém, a mensagem não foi recebida de 'braços abertos' por Billy Cyrus que, dias depois, ameaçou Trace com um processo legal.

Numa nova publicação de Instagram, o irmão de Miley Cyrus assumiu sentir-se traído: "Pai, a minha mensagem foi carinhosa. Poderia ter sido honesto sobre muitas coisas, mas não quis revelar muito do que se passa contigo. Ameaçares-me com um processo legal por te ter tentado ajudar é vergonhoso. Devias ter vergonha de ti próprio. Eu vou amar-te sempre, mas já não te respeito enquanto homem. Todas as pessoas que te são próximas têm medo de te dizer aquilo que realmente sentem. Eu não. Vai procurar ajuda".

Miley Cyrus tem-se mantido afastada da situação, até porque há muito tempo que está de relações cortadas com o pai. No entanto, segundo a Page Six, a cantora também achou "preocupante" a performance de Billy na tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

De recordar que Billy Ray Cyrus é também pai de Noah Cyrus, fruto do seu primeiro casamento. Além disso, adotou Brandi e Trace Cyrus e, mais tarde, nasceram Christopher Cody e Braison Cyrus de duas relações diferentes.

Leia Também: "Este mundo derrotou-te". A publicação emotiva do irmão de Miley Cyrus