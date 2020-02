Serena Williams falou abertamente sobre as dificuldades de ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo. A tenista usou a sua conta de Instagram para falar acerca do assunto, esta sexta-feira, dia 21.

"Não sei quem é que tirou esta fotografia mas trabalhar e ser mãe não é fácil", revelou na legenda de uma imagem onde surge a segurar a pequena Olympia, de dois anos, ao colo num carro.

"Normalmente estou exausta, stressada e depois vou jogar ténis profissional", sublinha, acrescentando que se sente inspirada por todas as mulheres que fazem isto.

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento de Serena com Alexis Ohanian, com quem casou em 2017.

