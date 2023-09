Pedro Teixeira teve uma manhã complicada no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença. Por um lado, o ator acabou por ter de falar da separação de Sara Matos, como lhe demos conta aqui, e por outro foi confrontando sobre o seu vínculo com a TVI.

No programa, os ouvintes tiveram espaço para verem respondidas algumas das suas questões para o ator, sendo que uma delas era: "Há alguma coisa que te fizesse mudar para a SIC?".

Pedro Teixeira, que atualmente integra o elenco da novela 'Festa é Festa' e apresenta o concurso 'Vai ou Racha', respondeu: "Mudar acho que não. Para já, está fora de questão. Estou na TVI há 20 anos. Sinto-me bem, sou bem tratado, sempre tive as oportunidades todas, nunca me faltou trabalho, tive essa sorte".

Ora veja:

Leia Também: Pedro Teixeira confrontado sobre Sara Matos. "Tens esperança que..."

Leia Também: "Ainda tens assim tantas dívidas ao fisco?". Pedro Teixeira responde