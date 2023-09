Pedro Teixeira foi hoje, 13 de setembro, convidado d'As Três da Manhã', espaço da Rádio Renascença apresentado por Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques.

Neste âmbito, o ator não se livrou de responder às perguntas mais atrevidas da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'.

Uma delas foi: "Fazes o 'Vai ou Racha', os 'Morangos com Açúcar', o 'Festa é Festa', trabalhas muito. Ainda tens assim tantas dívidas para pagar ao fisco?".

"Já tive, foi um problema, porque eu sou mesmo muito desorganizado. Agora não, porque felizmente tenho um bom advogado, um bom contabilista, mas no início era um despistado, um cabeça no ar. O problema eram as portagens, que de vez em quando andava, depois nunca mais pagava, aquilo aparecia depois de um ano ou dois e eu voltava a não pagar", revela o artista e apresentador.

"Aprendemos com os erros", completa.

