Pedro Teixeira esteve esta manhã de quarta-feira, 13 de setembro, no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, e acabou por participar na rubrica 'Desculpa, Mas Vais Ter de Perguntar'.

O ator foi assim confrontando com perguntas incómodas feitas por Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, embora como é habitual, as animadoras tenham feito as questões redigidas umas pelas outras.

"Tens esperança que a tua relação com a Sara Matos seja como os 'Morangos com Açúcar', que durou uns tempos, deixou de ter graça, e que daqui a 19 anos ela chama-te outra vez?", fez notar Joana Marques, deixando de imediato Pedro Teixeira a rir.

"Quem é que escreveu isto? Olha, nunca se sabe, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu gosto muito da Sara [Matos], como gosto muito da Cláudia [Vieira]. Não penso nisso, mas não sabemos, não posso dizer que não. Isto agora foi difícil", respondeu o ator.

De seguida, Ana Galvão continuou a provocação em torno do término da mais recente relação de Pedro Teixeira: "Tens duas relações falhadas com pessoas da televisão, não queres tentar uma relação rápida com uma pessoa da rádio?".

"Ainda não estou preparado", rematou o artista.

