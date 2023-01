Joana Pereira começou a semana com a introdução de uma nova medicação para a ajudar nos tratamentos das queimaduras com que ficou desde que em fevereiro do ano passado sofreu um acidente com uma lareira.

"Pode parecer inacreditável e eu já estou zangada com isto… mas hoje ainda não saí daqui. A ‘nova’ medicação não me deixa abrir os olhos", lamentou a irmã de Rita Pereira, que está a tentar um tratamento novo para conseguir deixar de usar penso no braço que queimou e no qual precisou de colocar enxertos de pele.

"Acho que no dia de hoje estive acordada uma hora no máximo. Isto é depressivo estar aqui, assim, desta forma. Adormecer de dia, acordar de noite, ver que o dia passou, que nada se fez, Nossa Senhora, nem um filme consegui ver", lamentou, mostrando-se bastante desagradada.

Mais tarde, prevendo possíveis rumores, a professora primária voltou ao Instagram para deixar claro:

"Ser depressivo não significa que estou em depressão. Calma. Não façam já filmes, sim? Isto sou eu a dar-me força para amanhã contrariar esta sonolência".

Leia Também: Irmã de Rita Pereira e a rotina após acidente: "Hospitais, injeções..."