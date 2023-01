Joana Pereira, irmã de Rita Pereira, partilhou com os seguidores do Instagram aquela que é a sua rotina desde que em fevereiro do ano passado foi internada de urgência depois de ter ficado com várias partes do corpo queimadas devido a um acidente com uma lareira.

"A vida diária de Joana Pereira… Tratar-se, tratar-se, tratar-se. Hospitais, clínicas injeções, fisioterapia, consultas… Enfim. Tudo por um bem maior", referiu nas últimas horas.

Ainda na mesma rede social, Joana partilhou um outro desabafo através do qual lamenta que muitas pessoas, incluindo familiares e amigos, tenham deixado de a abraçar por sentirem que a podem magoar nas marcas que ainda tem no braço.

"Amo o vosso respeito pela minha dor, mas amo mais ser abraçada e abraçar com sentimento", enalteceu, explicando que não sente dor de forma superficial e com o toque. As dores que a professora primária tem são "a nível interno" e estão relacionadas com "os nervos sensoriais".

Joana Pereira, recorde-se, chegou a ser operada para colocar enxertos de pele na zona do braço, a mais afetada pelo acidente.

