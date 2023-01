A irmã de Rita Pereira, Joana, completou mais um aniversário na passada semana, tendo celebrado a data numa festa de arromba na qual juntou familiares e amigos.

Joana Pereira escolheu deixar para trás um ano "mesmo muito duro", no qual sofreu um acidente que a deixou com parte do corpo queimado, e celebrar com esperança "um novo ano mais leve, mais doce e meigo".

" [...] Poderia mudar muita coisa, mas não mudaria um único familiar ou amigo que me acompanhou até aqui e que por isso mesmo, celebrei cada um de vós, que vai entrando e ficando na minha vida. Sou um bocadinho do que cada um de vocês me deu e tenho muito orgulho desta construção, evolução e do ser humano que sou", escreveu a professora primária ao partilhar no Instagram as imagens que marcaram a sua "incrível festa".

"[...] Sei que nem eu, nem todos os que lá estiveram, iremos esquecer nunca", completou, mostrando-se de coração cheio.

Entre os convidados, tal como é possível perceber nas imagens, estiveram Rita Pereira, a mãe de ambas e Guillaume Lalung.

