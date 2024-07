Grávida pela segunda vez, Rita Pereira está comprometida com a sua rotina de treinos no ginásio. Num vídeo que partilhou na sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 19 de julho, a atriz, de 42 anos, fez um desabafo no que diz respeito às mudanças no corpo que a gestação traz.

"Tenho uma inveja daquelas grávidas que têm ancas estreitas e braços fininhos já com 'bué' meses", afirma, notando que o segredo é a "genética".

"Combato a minha genética com ginásio quatro vezes por semana", realça, destacando que se não o fizesse seria "uma grávida com mais 30 quilos".

"Não vou ficar com braços da mesma largura que as pernas. Estou no combate...", refere por fim.

Poderá ver o vídeo na galeria.

Recorde-se que a artista é mãe de Lonô, de cinco anos, fruto da atual relação com Guillaume Lalung.

