Brad Pitt exibiu elegância com um fato lilás enquanto marcava presença num evento para promover o seu novo filme, 'F1', na Cidade do México.

O ator, de 61 anos, viajou para a capital do México e foi recebido por muitos fãs esta segunda-feira, dia 9 de junho.

Como pode ver nas imagens da galeria, Brad Pitt fez questão de tirar algumas fotografias com os fãs que aguardavam para o ver e deu autógrafos.

No que ao look diz respeito, o ator combinou o fato lilás - composto por calças e casaco - com uma camisola branca e óculos de sol.

