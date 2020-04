No âmbito de mais uma atualização relativamente aos dias de quarentena, Diogo Amaral fez novas revelações aos seus seguidores do Instagram. Separado do filho mais novo, o pequeno Oliver, de nove meses, fruto do anterior relacionamento com Jessica Athayde, o ator afirmou que irá ver o menino em breve, se tudo correr dentro do previsto.

"Esta semana tenho aproveitado os dias com o meu filho Mateus, decidi decretar o estado de anarquia, vale tudo cá em casa. Lutas de ninjas, com e sem espadas, desenhos, horas a ver bonecos, banhos em conjunto e guerras de água, lutas de ninjas em cima da cama, os proibidos saltos no sofá e por aí fora... Tenho muitas saudades do Oli, morro de saudades dele. Mas está tudo certo, se correr tudo bem e vai correr, vou poder ir visitá-lo na próxima semana", sublinhou numa publicação feita esta quarta-feira, dia 1.

"Enfim... por aqui tudo certo, felizmente! E desse lado? Como é que tens passado os dias? (É uma foto antiga, quando o Mateus tinha o tamanho do Oli)", completou.

