Na manhã deste sábado, dia 28, Diogo Amaral partilhou com os seus seguidores do Instagram um momento especial que viveu com o filho mais velho, o pequeno Mateus, de cinco anos.

"O Mateus é um despertador sempre original. Hoje de manhã fui várias coisas, entre elas uma prancha de surf", começa por referir, fazendo uma ligação à bonita fotografia partilhada.

Entretanto relatou um diálogo entre os dois:

"Perguntou-me durante o pequeno almoço:Mateus - Pai, o vírus já morreu, já podemos sair de casa?Pai - Não puto, ainda não... Mateus - Yeaaaaaahhh, podemos ficar em casa o dia todo!!! Conclusão: Mateus é o maior!!".

Importa sublinhar que Diogo é ainda pai do bebé Oliver, de nove meses, fruto do anterior relacionamento com Jessica Athayde.

