Mia Rose lançou esta sexta-feira, dia 17, o seu novo tema musical 'Known Better', que se pensa relatar a separação com Miguel Cristovinho. A música aborda a fase conturbada de uma relação que não resultou após várias tentativas.

"Pensaste que era tua / Não importa a que custo (...) Agora é só 'por favor, volta para casa' / Realmente não sabes o que tens / Até perderes, por isso não ligues / Os teus amigos estão a dizer que perdeste a melhor coisa que tinhas (...) Lembras-te quando disseste que era carente / Bem, vou soltar-te, não quero ser egoísta", são alguns dos excertos da canção.

Além da letra, durante o videoclipe Mia Rose aponta para o dedo da aliança.

Vale lembrar que Mia e o membro dos D.A.M.A começaram a namorar em 2014 e casaram-se em setembro de 2017. Têm um filho em comum, Mateus, de dois anos.

Siga o link

Leia Também: Mia Rose passa tempo em família após separação