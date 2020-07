Para Mia Rose, a semana começou com emoções fortes. Esta segunda-feira, a cantora recorreu à sua página de Instagram para comunicar que estava separada de Miguel Cristovinho, uma notícia que deixou os fãs do ex-casal destroçados.

Ainda no rescaldo do comunicado, a artista parece refugiar-se no colo da família nesta fase mais sensível. Esta quarta-feira, partilhou uma fotografia na companhia do irmão e na legenda da mesma frisou que "a família é tudo".

Vale lembrar que Mia Rose e o cantor dos D.A.M.A estavam juntos desde 2014 e subiram ao altar em setembro de 2017. Da união nasceu Mateus, de dois anos.

