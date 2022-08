Já lá vão algumas semanas desde que surgiram as suspeitas de que Fanny Rodrigues estaria separada de João Almeida, o pai do seu filho. Os rumores surgiram depois do casal deixar de aparecer junto nas redes sociais, como era de costume, e de Fanny ter ido passar férias apenas na companhia do filho, o pequeno Diego, e da mãe.

Hoje, 24 de agosto, a apresentadora da TVI surpreendeu os seguidores da sua conta de Instagram ao partilhar uma fotografia na qual posa com o filho e com João.

Na legenda refere: "Esta foto é para o nosso amor".

Fanny parece assim mostrar que, mesmo separada, continua a manter uma boa relação com o pai do filho. Por outro lado, há também admiradores que acreditam na reconciliação do casal...

Leia Também: "Em 54 anos de vida, a minha mãe nunca tinha vindo a um resort!"