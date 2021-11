Tudo indica que o namoro de Pedro Porro e de Elisabeth chegou ao fim. O jogador do Sporting apagou todas as fotos com a namorada nas redes sociais.

Namorados desde a adolescência, o jogador e a companheira trocavam declarações de amor com frequência, pelo que a ausência de publicações foi um sinal de instabilidade na relação.

Este verão, depois do Sporting de sagrar campeão nacional, desfrutaram de umas românticas férias nas Maldivas. As imagens da viagem romântica deixaram na altura os fãs derretidos.

O casal mudou-se para Portugal em agosto de 2020, quando o espanhol, de 22 anos, assinou pelo Sporting. Elisabeth foi um dos seus grandes apoios durante o primeiro ano na equipa dos leões, sendo uma presença assídua nos jogos.

