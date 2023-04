Shakira continua a bater recordes com 'Music Sessions #53', música que gravou em parceria com Bizarrap. O impacto da canção, com as mais variadas referências à separação de Gerard Piqué, foi de tal forma intenso que vai ser objeto de estudo no meio académico.

Conforme destaca a revista Hola!, a Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) organizou uma jornada de estudos para observar o caso à luz do Direito.

Desde o Direito de Imagem, Honra e Imagem até ao Direito Internacional, diversas perspetivas serão abordadas. 'Implicações jurídicas do caso de Shakira e Piqué a propósito da session 53 BZRP" acontecerá a 13 de abril na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Cuenca.

