"Hoje quero partilhar convosco o orgulho que tenho na minha irmã". Foi com estas palavras que Rita Pereira deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta terça-feira, 7 de junho. Uma mensagem onde recorda o nascimento da irmã e lhe tece rasgados elogios.

"Quando ela nasceu achei que era a minha boneca, temos seis anos de diferença portanto eu já tinha consciência do que era cuidar. E foi isso que sempre tentei fazer, cuidar dela. Sempre dividimos quarto (grandes discussões), dormíamos num beliche, eu em cima e ela em baixo. Partilhávamos tudo, barbies, livros, roupa, a hora do banho, as raivas, as tristezas, as alegrias", recordou, lembrando de seguida a separação dos pais.

"Senti que me tornei mãe aos 16 anos quando os nossos pais se separaram. Não que ela precisasse, temos os melhores pais do universo e sempre muito presentes, mas meti na cabeça essa missão, cuidar dela e orientá-la para o melhor da vida. Discutíamos imenso, eu passava-me com ela, sempre foi a pessoa que mais me tirou do sério, mas se alguém ousasse falar mal da minha irmã ou tocar-lhe… Essa parte ainda se mantém", disse.

"E o quanto ela já sofreu, e as coisas pelas quais já passou por ser irmã da 'Rita Pereira'. A revolta que tenho por lhe terem feito essas maldades sem eu poder ajudar… Mas ela é tão forte, tão resiliente, tão incrível. A minha irmã é incrível. A minha irmã tornou-se num sonho de mulher. Boa pessoa, confiante, com sentido de humor, inteligente, excelente profissional (a professora que qualquer pai deseja para o seu filho), autêntica, com uma enorme capacidade de perdoar, com os valores todos corretos, corajosa, fiel, honesta, um exemplo para o meu filho", acrescentou, recordando depois o dia em que a irmã sofreu um acidente que a deixou com parte do corpo queimado.

"A vida pregou-lhe uma partida e sempre que penso naquele dia tenho vontade de chorar. Tem sido muito difícil tanto para ela como para nós família, mas a minha irmã continua na luta. Determinada, forte e a ensinar-me que quando queremos muito uma coisa, lutamos e conseguimos. E ela vai conseguir. Eu amo-a tanto. Eu amo-te, Joana, e estou sempre aqui", rematou.

