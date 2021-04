Matilde Breyner teve a oportunidade de conduzir esta quarta-feira, dia 28, um evento digital a partir da Estufa Fria, em Lisboa. Uma experiência que a deixou radiante e que fez questão de assinalar nas suas redes sociais.

"O que vale é que isto de ser artista dá para muita coisa... e os desafios que me dão mais gozo fazer são aqueles que me obrigam a sair da minha zona de conforto. Ontem apresentei um evento online, como mandam os tempos, em directo da Estufa Fria. Senti-me uma apresentadora dos programas da manhã, ou da tarde, que eu não sou esquisita... Cantei, dancei e não me calei", contou numa publicação realizada na manhã desta quinta-feira.

E rematou: "É muito boa esta sensação de dever cumprido e que podemos sempre superar-nos a nós próprios".

