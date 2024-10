Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', confessou recentemente aos seguidores do Instagram que cometeu uma 'falha' nas obras de remodelação que está a fazer na sua nova casa.

A influenciadora digital não aceitou as amostras, aquando da compra da tinta, e acabou por enganar-se na cor que tinha pensado para pintar as paredes da cozinha.

Depois de cruzar-se com as partilhas de 'Pipoca', Matilde Breyner não resistiu a brincar com a situação.

"Quando a 'Pipoca Mais Doce' insiste em não pedir as amostras de tinta na loja", escreveu na legenda de uma imagem que mostra uma casa pintada de roxo e amarelo.



© Reprodução Instagram - Matilde Breyner