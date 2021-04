Esta sexta-feira, dia 15 de abril, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa Matilde Breyner, para uma conversa acerca da vida e carreira da atriz. Uma vez que no passado dia 13 de abril a artista completou mais um ano de vida, o apresentador fez questão de presenteá-la com um miminho: uma bandolete.

Mostrando-se feliz e muito entusiasmada com o presente, Matilde referiu: "Adoro adereços. Sou muito isto, já vou criar uma personagem".

A lembrança revelou-se perfeita ainda mais porque fazia pandã com o visual de Matilde.

Ora veja!

