Lily Allen, 39 anos, alegou ter sido abusada sexualmente por um colega enquanto trabalhava no estrangeiro, mais concretamente nas Caraíbas, em 2016.

A cantora marcou presença no podcast 'Miss Me?' e foi questionada sobre este assunto. Admitiu que, após o incidente, "nunca mais se conseguiu sentir segura" e que "não foi protegida pelas pessoas à sua volta".

"Contei o que se passou a várias pessoas da indústria musical e que nos conheciam aos dois para me sentir mais protegida. Mas, na verdade, aconteceu exatamente o oposto", revelou a artista de 'Smile'. "Senti que estavam a protegê-lo a ele. Senti-me invisível. Foi horrível".

Também num outro podcast - 'The Next Episode' da BBC - Lily Allen chegou mesmo a contar alguns dos detalhes do abuso, alegando que o agressor lhe pediu para dormir na sua cama. "Eu acabei por desmaiar. Quando acordei, ele estava nu e a bater-me no rabo".

A cantora admitiu que estava bêbeda no momento do suposto ataque, mas que "nada o justifica". "Eu acordei ao lado de uma pessoa em quem confiava e numa posição que não queria de todo estar", acrescentou.

Lily Allen considera que "existe um problema com abuso sexual no mundo da música" e que "as vítimas são sempre encorajadas a não falar sobre os ataques". A cantora confirma também que o seu alegado agressor ainda trabalha na indústria.

Um relatório do UK Musicians Census, publicado no início deste ano, revelou que um terço das mulheres na indústria musical foi assediada sexualmente no trabalho. Além disso, as mulheres têm oito vezes mais probabilidade de sofrer assédio ou discriminação do que os homens.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

