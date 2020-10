Desde o início do novo ano letivo que os filhos de Kate Middleton e do príncipe William têm cumprido a rotina sem qualquer constrangimento, no entanto, esta semana será particularmente diferente.

Os príncipes George, de seis anos, e Charlotte, de cinco, estudam na Thomas's Battersea e vão iniciar esta quinta-feira, dia 22, a pausa de outono.

Com isto, pensa-se que os duques de Cambridge viagem até Norfolk, para passarem estes dias em família na casa de campo, a Anmer Hall, como é de resto habitual.

