A atriz esteve no ginásio com Mariana Monteiro e o momento foi destacado no Instagram.

A amizade de Helena Costa e Mariana Monteiro é bem conhecida e ambas continuam a mostrar alguns momentos que passam juntas. Ainda esta quinta-feira, Helena Costa decidiu mostrar aos seguidores que foi treinar com a amiga. Mas não ficaram por aqui e houve ainda tempo para uma boa conversa enquanto almoçavam. "Hoje fizemos tudo igual e juntinhas", escreveu Helena Costa ao publicar nas stories da sua página de Instagram um vídeo em que aparece a treinar com Mariana Monteiro. Veja na galeria. "Que bom que é conversarmos", acrescentou depois numa fotografia captada durante o almoço.

© Instagram_helenamcosta Leia Também: Filha de Helena Costa doente. "Com varicela há uma semana" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram