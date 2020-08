Robbie Williams e sua esposa, Ayda Field, recordaram no podcast '(Staying) at Home with the Williams' uma das separações que marcaram o namoro de ambos e que, sem querer, acabou por ter um final feliz graças a Cameron Diaz.

O casal estava separado pela terceira vez, ainda antes do casamento, que aconteceu em 2010, quando uma frase da atriz fez mudar o rumo da história e ditou a reconciliação.

O cantor encontrou Cameron Diaz e Drew Barrymore num evento em Hollywood e decidiu na ocasião abrir o coração para falar sobre o fim do namoro. Porém, os elogios à sua então ex-namorada eram tantos que levaram a atriz a dizer-lhe: "não parece nada que vocês tenham terminado".

Estas palavras fizeram parar o universo do músico e na sua cabeça passou a surgir uma única vontade: "'Vai ter com a Ayda, fica com ela, casa-te com ela'". E foi exatamente assim que aconteceu.

