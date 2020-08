Fafá de Belém foi convidada no programa 'Que História É Essa, Porchat?' e contou uma história hilariante que remete para a sua juventude. Quando tinha 16 anos, a cantora foi convidada para o casamento da irmã de um amigo e decidiu marcar presença com uma espécie de protesto.

A noiva tinha convidado Fafá de Belém pela boa relação entre as famílias, algo que deixou a artista revoltada, pelo que decidiu vingar-se ao aparecer na cerimónia vestida de noiva.

"A noiva começa a subir a escadaria da Basílica de Nazaré, que é a igreja mais importante de Belém [no Brasil], esperei que ela entrasse, colhi umas flores no jardim e entrei atrás... Ela na frente não me via (...) Quando ela chegou bem perto do padre, virou-se, eu dei um tchauzinho e sentei-me na primeira fila", relatou, cita a revista Quem.

