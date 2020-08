Cláudia Raia voltou a dar provas do seu amor pelo marido, Jarbas Homem de Mello, nas redes sociais. Esta terça-feira, dia 4, a propósito dos 50 anos do ator, a artista desfez-se em elogios ao companheiro de longa data numa mensagem que acompanha fotografias do casal.

"Hoje começa o teu segundo ato, meu amor. E como sempre digo, o segundo ato é infinitamente melhor que o primeiro. Então entra e mergulha de cabeça, as portas estão abertas, estás no auge da tua vida, da tua maturidade, do teu talento, pronto para colher o que plantaste e plantar mais e mais! Eu estarei ao teu lado de mãos dadas incondicionalmente. És o meu lugar de amor e de paz! Que Deus te abençoe e te guarde, um lindo novo ciclo! Amo-te mais do que torresmo de pele de frango", escreveu.

Recorde-se que Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello estão juntos há uma década e trocaram alianças em dezembro de 2018.

Veja as imagens na galeria.

