Selena Gomez foi 'apanhada' no seu lado mais natural, sem maquilhagem e com um look descontraído, durante uma ida ao supermercado em Malibu, Califórnia, no domingo.

A cantora, de 29 anos, estava a usar um longo casaco bege, calças largas brancas e uma camisola preta que combinava com uns chinelos da mesma cor.

As imagens foram destacadas na imprensa internacional e estão também a circular nas redes sociais. Veja na publicação abaixo:

