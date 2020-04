Selena Gomez é a protagonista da mais recente edição da revista Interview na qual abordou diversos assuntos, inclusive, a forma como lidou com a exposição devido ao seu namoro com Justin Bieber (que durou, entre altos e baixos, de 2010 a 2018).

"Passei por coisas realmente difíceis e, goste ou não, uma imagem foi pintada da minha vida por causa disso. Isso foi assustador porque não queria que afetasse a minha carreira", afirmou a artista.

Neste sentido, a cantora acrescentou quanto à sua vida pessoal: "Ficou fora de controlo quando eu era muito jovem. Acho que mostrou às pessoas que era fraca em certos momentos e que tinha problemas", revelou.

No caso de Justin Bieber, ao ser constantemente noticiada por meios de comunicação de caráter sensacionalista, Gomez acabou por sentir as consequências na pele. "Quando as coisas aconteceram mais ou menos dessa maneira, ficou fora de controlo".

Posto isto, a celebridade diz que teve de começar a contar a sua verdade aos fãs, uma vez que muitas das coisas que eram faladas acerca de si eram falsas.

