Selena Gomez confessou em conversa com Miley Cyrus no 'Bright Minded' que lhe foi diagnosticado transtorno bipolar. O diagnóstico surgiu depois de ter estado internada no Hospital McLean, uma das melhores instituições de saúde mental dos Estados Unidos da América.

"(...) depois de anos a passar por muitas coisas diferentes, percebi que era bipolar", conta a artista, que ultrapassou o medo que o diagnóstico lhe causou procurando informar-se sobre a doença.

"Quando era mais nova, tinha medo de tempestades. A minha mãe comprou-me todos os livros sobre tempestades e disse: 'Quanto mais te educares sobre isso, menos medo vais sentir'. Funcionou completamente. Isso é algo que me ajuda muito", disse, explicando que procura fazer o mesmo em relação à bipolaridade.

Depois de vários anos a sofrer com ansiedade e depressões, Selena apenas percebeu a origem dos seus problemas quando em 2018 foi internada com uma crise emocional. Um episódio que esta recorda como "um dos momentos mais assustadores" da sua vida. "(...) Parecia que toda a minha dor e a minha ansiedade me inundaram de uma só vez", lembra.

"Procurei apoio e os médicos deram-me um diagnóstico claro. No momento em que recebi estas informações, senti-me dividida entre o pavor e o alívio. Aterrorizada, obviamente, porque esse véu foi levantado, mas aliviada por ter finalmente conhecimento do que me fez sofrer durante tantos anos com depressões e ansiedade", contou ainda, neste desabafo revelador, a intérprete de 'Bad Liar'.

