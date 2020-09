A maquilhadora NikkieTutorials surpreendeu os mais de 4 milhões de subscritores ao trazer ao seu canal de YouTube Selena Gomez para um tutorial de maquilhagem... e uma conversa repleta de confidências.

Devido à pandemia da Covid-19, a youtuber e a cantora conversaram por videochamada, mas a distância física não impediu que Selena se sentisse à vontade para fazer alguns comentários sobre a sua vida privada.

No que toca a amores (ou desamores), Selena mostrou-se resolvida com o passado e afirmou inclusive que "não quer saber" se os seus ex-namorados a "acham louca".

O facto é que as relações que viveu sob os olhares públicos, nomeadamente com Justin Bieber, envolveram-na em várias polémicas, pelo que desde o término com o cantor, em 2018, Selena tem primado por manter a discrição.

A cantora afirmou ainda que não está à procura do amor, porque "os rapazes dão muito trabalho".

Recorde-se que a longa história com Bieber durou desde 2011 a 2018 e ficou marcada por vários términos e reconciliações. Em 2017, a cantora assumiu o namoro com The Weeknd, mas o amor também não prevaleceu.

