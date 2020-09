Já é longa a coleção de tatuagens que Justin Bieber fez no corpo, no entanto, a avaliar pela mais recente publicação do cantor nas redes sociais, tão cedo não parará de crescer.

Ontem (dia 7), Justin partilhou com os mais de 147 milhões de seguidores do Instagram imagens da sua mais recente aquisição.

Trata-se de um desenho de uma rosa que foi gravado no pescoço.

Bieber não explicou o significado da mesma, mas tudo indica que esteja relacionada com a mulher, Hailey Bieber.

Veja o resultado final na galeria e ainda as restantes tatuagens da celebridade.

