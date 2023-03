Selena Gomez tem sido um apoio para Hailey Bieber. A cantora, de 30 anos, fez um apelo na sua página de Instagram pedindo aos internautas que fossem mais compassivos com Hailey, que é casada com Justin Bieber.

"A Hailey Bieber veio falar comigo e disse-me que tem recebido ameaças de morte e uma onda de negatividade e ódio", começa por escrever Gomez.

"Não é isto que eu defendo. Ninguém deveria ser odiado ou vítima de bullying. Sempre defendi a gentileza e quero mesmo que isto pare", completa.

Vale notar que a mensagem surge depois de Selena se ter visto envolvida numa polémica com Hailey e Kylie Jenner no mês passado. Na altura, algumas pessoas acusaram Jenner e Hailey de gozarem com Gomez ao fazerem uma publicação sobre sobrancelhas, depois de Selena ter revelado que tinha falhado ao fazer as suas.

Leia Também: Selena Gomez elogia raparigas iranianas que foram detidas após dançarem