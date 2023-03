Selena Gomez reagiu à detenção das cinco jovens iranianas que gravaram um vídeo a dançar o tema 'Calm Down' - do cantor nigeriano Rema e da própria artista norte-americana - com os cabelos descobertos.

A cantora elogiou a coragem das raparigas que publicaram o vídeo no TikTok, tendo sido depois detidas durante dois dias.

"[Amor] para essas jovens e para todas as mulheres do Irão que continuam corajosamente a exigir mudanças fundamentais. Por favor, saibam que a vossa força é inspiradora", escreveu Selena Gomez nas stories da sua página de Instagram.

Por sua vez, Rema disse no Twitter: "Para todas as belas mulheres que lutam por um mundo melhor, eu inspiro-me em vocês, canto para vocês e sonho convosco".