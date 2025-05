Seis anos depois, Taylor Swift é agora a dententora dos direitos de seis dos seus discos. A notícia foi comunicada nas redes sociais esta sexta-feira, seguida de uma carta publicada no seu site.

"Tudo o que sempre quis foi a oportunidade de trabalhar arduamente para um dia poder comprar a minha música, sem amarras nem parcerias, com total autonomia", refere a artista de 35 anos.

Sendo assim, a cantora tem os direitos sobre as músicas, videoclipes, fotografias, capas de álbuns e os vídeos dos concertos.

Recorde-se que, em 2019, a editora com quem trabalhava, a Big Machine, vendeu as suas músicas ao produtor Scooter Braun que, por sua vez, as vendeu no ano seguinte à empresa Shamrock Capital.

Seguiram-se anos de negociações que culminaram com esta boa notícia. "Toda a música que já fiz agora pertence-me", escreveu Taylor.

Leia Também: Donald Trump faz comentário ofensivo contra Taylor Swift