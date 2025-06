Taylor Swift, de 35 anos, encontrou-se com Selena Gomez, de 32, no passado dia 31 de maio, um dia depois de Taylor anunciar publicamente que tinha recuperado os direitos autorais dos seus álbuns.

A cantora foi vista junto do restaurante onde se encontrou com a colega e amiga, e o look que escolheu para a ocasião não passou despercebido aos olhos da imprensa internacional, sobretudo pelo valor das suas peças (que não é para todas as carteiras).

De acordo com a People, Taylor Swift usou um conjunto de seda e lã com detalhes em lantejoulas, da Gucci, no valor de 6.000 dólares (na casa dos 5 mil euros), que combinou com uma mala de 4.700 dólares (cerca de 4 mil euros), da mesma marca - e que é um ícone, tendo surgido pela primeira vez em 1947.

Mas foi nos acessórios que o valor disparou. A artista usou um par de brincos Arpeggia One Line da marca De Beers, avaliado em 36 mil dólares (cerca de 31 mil euros).

