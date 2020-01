A filha de Eduardo Beauté e Luís Borges, Lurdes, completou esta quarta-feira, dia 8, oito anos de vida. Data assinalada pelo modelo nas redes sociais.

E foi ainda no rescaldo das celebrações que Luís Borges partilhou com os seus seguidores do Instagram uma publicação emotiva onde mostra o presente que um dos dois irmãos de Lurdes lhe ofereceu.

Eduardo, de cinco anos, escreveu à irmã um bilhete onde lembra a saudade do pai Beauté, que morreu em setembro de 2019.

"Bom dia, Lurdes. Sei que tu sentes a falta do pai, mas vais sentir-te 'mais melhor' com este presente. Eduardo", pode ler-se no ternurento bilhete, que surge acompanhado de um desenho colorido.

"A união entre irmãos é uma das coisas que eu ensino aos meus filhos. Este foi o presente que o Edu fez para a irmã Lu", contou Luís Borges na legenda do registo.

Além de Lurdes e Eduardo, o modelo é ainda pai de Bernardo, de oito anos, que tal como os irmãos foi adotado por Luís e Eduardo.