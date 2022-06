Como é habitual, o Rock in Rio Lisboa é também um encontro de várias conhecidas que não perdem a oportunidade de desfrutarem de muita música e boa disposição.

Depois do primeiro dia do festival, no sábado, 18 de junho, o segundo dia também contou com vários famosos.

No que ao look diz respeito, as escolhas foram muitas e distintas. Carolina Patrocínio, por exemplo, optou por um visual claro, composto por calças e casaco branco que conjugou com um top prateado e cheio de brilho.

Já Cristina Ferreira apostou num look escuro, composto por botas, vestido e casaco preto.

Por sua vez, Fernanda Serrano também optou por calças e casaco de cor branca, com um top cor de rosa.

Veja na galeria outras caras conhecidas que também estiveram presentes no festival e o look das mesmas.

